Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 31 мая первое судебное заседание по делу об участии в вооруженном конфликте пятерых иностранных наемников, сообщает пресс-служба суда.

По делу проходят подданный Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и подданные Великобритании Джон Харжинг, Диалан Хили и Эндрю Хилл.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ст.205.3 (обучение террористической деятельности) и ч.3 ст.359 УК (участие в качестве наемника в вооруженном конфликте).