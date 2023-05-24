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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 31 мая первое судебное заседание по делу об участии в вооруженном конфликте пятерых иностранных наемников, сообщает пресс-служба суда.

По делу проходят подданный Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и подданные Великобритании Джон Харжинг, Диалан Хили и Эндрю Хилл.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ст.205.3 (обучение террористической деятельности) и ч.3 ст.359 УК (участие в качестве наемника в вооруженном конфликте).

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Южный окружной военный суд Ростов-на-Дону Великобритания Хорватия Швеция Украина
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