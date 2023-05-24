В Кремле считают Польшу враждебным для России государством

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Польша является враждебным для России государством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью журналисту Павлу Зарубину он прокомментировал заявление бывшего заместителя министра обороны Польши Вальдемара Скшипчака о том, что его страна готовится к возможному участию в боевых действиях на территории Белоруссии, так как там должно произойти восстание.

"Польша - это враждебное для нас государство", - отреагировал Песков.

По его словам, "польское руководство сейчас буквально заходится в истериках и русофобии".

"Мы видим, что это враждебное нам государство, фактически, открыто говорит о намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами во внутренние дела соседнего государства", - продолжил Песков.

При этом он обратил внимание, что Белоруссия является партнером и союзником России.

"Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", - добавил Песков.