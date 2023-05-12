Еврокомиссию попросили запретить регистрироваться в Польше перевозчикам из РФ и Белоруссии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Польша добивается, чтобы в 11-й пакет санкций Евросоюза включили запрет регистрации в стране транспортных компаний из Белоруссии и России, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер. Его слова приводит портал Biznes Wprost.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий направил в Еврокомиссию запрос о включении в 11-й санкционный пакет решений, которые помогли бы заблокировать въезд транспорта из России и Белоруссии в Польшу", - сообщил Мюллер.

Польская сторона добивается запрета на въезд в Польшу полуприцепов из Белоруссии и России и предлагает способ ограничить деятельность белорусских предпринимателей, добавил он.

Как позднее уточнил изданию wgospodarce.pl министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, имеется в виду "запрет регистрации компаний с российским и белорусским капиталом". Речь идет о транспортных компаний, следует из контекста интервью, в котором Адамчик прокомментировал блокировку польскими перевозчиками пункта пропуска Кукурыки на границе с Белоруссией.

Министра спросили об ответе польского правительства на протесты представителей польской транспортной отрасли после открытия рынка Евросоюза для перевозчиков с Украины. Он отметил, что 96% перевозок осуществляется польскими компаниями в западном и южном направлениях и 4% на восточном.

"В последние дни идет интенсивный диалог с министерством транспорта Украины. Мы обращаем внимание на то, что в связи с решением Европейской комиссии, временно отменяющим требование о наличии разрешений при въезде в ЕС (для украинской стороны - ИФ), должна соблюдаться симметрия. И польские перевозчики не могут наказываться (за отсутствие разрешений на въезд в Украину - ИФ), поскольку Украина отказалась от наказания своих перевозчиков, у которых нет разрешений", - отметил он.

Представитель польского правительства Мюллер подчеркивает, что названные вопросы находятся в компетенции Европейской комиссии.

"Иногда мы берем на себя такой риск - взять на себя компетенции в отношении оговорок о безопасности на внутреннем рынке и в торговле, но в целом это компетенция Европейской комиссии в области санкций", - объяснил он.

Польские перевозчики с середины дня 9 мая по 9 июня блокируют подъезд к единственному пункту пропуска грузового автотранспорта на границе с Белоруссией - Козловичи-Кукурыки. Они требуют создания льготных условий для польских местных перевозчиков на фоне убытков после введения антироссийских санкций и преференций для украинских компаний, сообщали в белорусском пограничном ведомстве. Газета Rzeczpospolita писала, что грузоперевозчики Польши таким образом "протестуют против захвата рынка перевозок на восток белорусскими и российскими компаниями".

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Продолжают работать еще два КПП - для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь). При этом с 21 февраля польские власти ограничили движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).