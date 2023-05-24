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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Пропавшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии найдены живыми

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили группу из шести туристов из Белоруссии, пропавших при восхождении на гору Эльбрус в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона в среду.

"По предварительной информации, все туристы живы. Сейчас спасатели готовят их к спуску с высокогорья", - сказал собеседник агентства.

Спасатели МЧС России обнаружили группу туристов из Белоруссии на высоте 3800 метров на горе Утюг в Карачаево-Черкесии, сообщает ГУ МЧС России по КЧР в среду.

"Угрозы жизни людей нет. Решается вопрос о спуске туристов", - говорится в сообщении.

Информация о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Поиски туристов начались 23 мая. На следующий день группировка сил и средств, привлекаемая для поиска туристов, была увеличена в пять раз. Также к поиску туристов из Белоруссии привлекли вертолет Ми-8.

Посольство Белоруссии в России в своем телеграм-канале сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.

Белоруссия Карачаево-Черкесия Эльбрус
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