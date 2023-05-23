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Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку в связи с исчезновением группы туристов из Белоруссии, совершавших восхождение на гору Эльбрус с территории Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР во вторник.

Сообщение о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступило 23 мая в 9:20. Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

К поиску пропавших туристов привлечены группировка из 16 человек, пять единиц техники, а также беспилотный летательный аппарат.

Спасатели обследуют все возможные маршруты, ведущие на западный склон горы Эльбрус, где пропали туристы. Поиски осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом местности.

Посольство Белоруссии в России в своем телеграм-канале сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.

Карачаево-Черкесия Эльбрус
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