Группа туристов из Белоруссии пропала на Эльбрусе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на поиски туристов из Белоруссии, пропавших на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.

По предварительной информации, группа из шести туристов не была зарегистрирована в подразделениях МЧС России, отметили в чрезвычайном ведомстве.

К поисковым работам привлечены сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасительного отряда МЧС России.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8 для розыска пропавших.