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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Найденных в горах Карачаево-Черкесии белорусских туристов доставили на Ставрополье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на Эльбрусе в Карачаево-Черкесии и спустили группу туристов из Белоруссии с высокогорья, сообщает ГУ МЧС России по КЧР в четверг.

"Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет. В готовности к оказанию помощи находятся специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по КЧР", - говорится в сообщении.

Информация о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Поиски туристов начались 23 мая. На следующий день группировка сил и средств, привлекаемая для поиска туристов, была увеличена в пять раз. Также к поиску туристов из Белоруссии привлекли вертолет Ми-8.

24 мая спасатели МЧС России обнаружили группу туристов из Белоруссии на высоте 3800 метров на горе Утюг в Карачаево-Черкесии. Все туристы живы, пострадавших среди них нет.

Эльбрус Карачаево-Черкесия Белоруссия Ставропольский край
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