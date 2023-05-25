Шойгу сказал, что Москва сохранит контроль за размещенным в Белоруссии ядерным оружием РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг

Об этом Шойгу заявил в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

При этом министр обороны России отметил, что "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку".

В конце марта этого года глава российского государства Владимир Путин сообщил о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике. По словам президента РФ, Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Все, что президент Белоруссии просил, те вопросы, которые он в этой связи ставил, реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время", - сказал Путин.

31 марта Лукашенко заявил: "Надо будет, мы с Путиным договоримся и введем сюда, если надо, и стратегическое оружие. Они (Запад - ИФ) это должны понимать (...) мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои народы".