Утвержден порядок содержания нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны Белоруссии и России в ходе двухсторонней встречи в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории республики, сообщает в четверг пресс-служба белорусского военного ведомства.

"В Минске состоялась двусторонняя встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина и министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу... В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что "главы военных ведомств обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами".

В марте президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Александром Лукашенко по поводу размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 24", ВГТРК) Путин сообщал, что Россия передала Белоруссии ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

26 апреля Минобороны РФ сообщило, что белорусские военные в ходе обучения в РФ детально изучили применение тактических специальных боеприпасов ракетного комплекса "Искандер-М".

Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса "Искандер-М" с ядерной боевой частью.

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что завершило обучение белорусских военных эксплуатации штурмовиков Су-25. Согласно сообщению, на занятиях были освоены новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов.