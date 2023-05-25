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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

В ЕС видят эскалацию напряженности в размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Планы РФ разместить на территории Белоруссии часть своего ядерного арсенала представляют собой эскалацию напряженности, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Речь в данном случае идет о действиях, которые только усугубят напряженность", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

На вопрос о том, какой может быть реакция ЕС в данном контексте, Стано ответил: "Мы не желаем участвовать в эскалации. Речь идет об эскалации и напряженности".

"Европейский союз будет очень внимательно следить за ситуацией, чтобы видеть, что происходит на местах. И мы будем реагировать как можно более соответствующим образом", - сказал Стано.

В конце марта нынешнего года глава российского государства Владимир Путин сообщил о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в республике.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в четверг, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его Минску, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

ЕС Петер Стано Сергей Шойгу Белоруссия
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