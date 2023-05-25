Спецпредставитель Пекина проведет 26 мая в Москве консультации по украинской проблематике

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй в пятницу проведет в Москве встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным, а также будет принят главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"26 мая запланирована встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузина со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем, который посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В тот же день Ли Хуэй будет принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отмечается в сообщении.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Позднее стало известно, что Ли Хуэй с 15 мая совершит поездки в РФ, на Украину, в страны Европы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины. Высокопоставленный китайский дипломат уже посетил Киев, Варшаву и Берлин, перед Москвой также должен посетить Париж.