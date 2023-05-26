Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Лавров подтвердил приверженность РФ дипломатическому разрешению украинского конфликта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Созданные Киевом и Западом препятствия не дают возможности возобновить мирные переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР Ли Хуэем в Москве в пятницу.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, в ходе встречи Лавров "выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании".

"С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом", - сказано в сообщении.

МИД РФ Сергей Лавров Украина Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил, что бюджетные кредиты подвели ряд регионов к опасному уровню долга

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта

КС посчитал потерпевшими несовершеннолетних, вовлекаемых в преступления

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Банк России заявил об ухудшении качества реструктурированных кредитов

Синоптики ждут, что море на черноморских курортах России прогреется до +22 к середине июня

Синоптики ждут, что море на черноморских курортах России прогреется до +22 к середине июня

"Троицу" Рублева на две недели выставят в Храме Христа Спасителя

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });