Лавров подтвердил приверженность РФ дипломатическому разрешению украинского конфликта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Созданные Киевом и Западом препятствия не дают возможности возобновить мирные переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР Ли Хуэем в Москве в пятницу.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, в ходе встречи Лавров "выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании".

"С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом", - сказано в сообщении.