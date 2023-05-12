Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Спецпредставитель МИД КНР отправится в Россию и на Украину

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй с 15 мая совершит поездки в Россию, на Украину и в страны Европы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для переговоров со всеми сторонами по вопросу политического решения кризиса на Украине", - приводят его слова западные СМИ.

КНР Украина РФ Ли Хуэй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минобороны Турции заявил, что участники зерновой сделки близки к ее продлению

Что случилось этой ночью: пятница, 12 мая

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну

США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну

Российские войска при поддержке авиации отражают атаки ВСУ в направлении Малоильиновки

В парламенте Швейцарии предложили разрешить реэкспорт военной техники

В парламенте Швейцарии предложили разрешить реэкспорт военной техники

Власти ЮАР назвали голословными утверждения США о передаче России южноафриканского оружия

Что произошло за день: четверг, 11 мая

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });