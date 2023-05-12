Спецпредставитель МИД КНР отправится в Россию и на Украину

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй с 15 мая совершит поездки в Россию, на Украину и в страны Европы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для переговоров со всеми сторонами по вопросу политического решения кризиса на Украине", - приводят его слова западные СМИ.