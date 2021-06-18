Минюст приостановил регистрацию партии ПАРНАС

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В "Партии народной свободы" (ПАРНАС) сообщили, что Минюст уведомил о приостановлении государственной регистрации партии до сентября текущего года, причиной стали технические недочеты в документации.

"Минюст уведомил ПАРНАС о приостановлении государственной регистрации партии сроком на три месяца - до 2 сентября 2021 года", - сообщается на сайте партии в пятницу.

"Формальным основанием для приостановления регистрации партии Минюст определил технические аспекты, как, например, "выход части показателей за пределы знакомест" в документации партии, представленной в Минюст по итогам мартовского партийного съезда", - сообщают в ПАРНАСе.

В марте члены "Партии народной свободы" провели съезд, на котором приняли решение, что ПАРНАС будет участвовать в выборах в Госдуму в составе объединённой оппозиционной коалиции, если она будет создана.

В июне в партии сообщили, что ее члены не будут участвовать в парламентских выборах из-за отсутствия коалиции с другими политическими силами.

Партия народной свободы (ПАРНАС) ведет свою историю от Республиканской партии России, созданной в 1990 году. Ранее она также называлась РПР-ПАРНАС. Главой партии является Михаил Касьянов.