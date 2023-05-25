В новых регионах уже назначено 160 тысяч пенсий по российским нормам

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В новых регионах России за два с половиной месяца действия нового закона уже было назначено 160 тысяч пенсий по российским нормам, сообщил на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Пенсионное обеспечение новых регионов он назвал приоритетом.

Чирков напомнил, что для тех граждан, которые потеряли свои документы, на территории новых субъектов действуют специальные комиссии, они рассматривают особые случаи и подтверждают стаж, в том числе на основании свидетельских показаний.

"Вот уже более тысячи, соответственно, заявлений было принято в новых регионах этими комиссиями и рассмотрены, что нам, конечно, помогает", - отметил руководитель Соцфонда.

Пенсии для жителей новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - назначаются по российским нормам с 1 марта 2023 года.