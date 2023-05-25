Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

В новых регионах уже назначено 160 тысяч пенсий по российским нормам

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В новых регионах России за два с половиной месяца действия нового закона уже было назначено 160 тысяч пенсий по российским нормам, сообщил на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Пенсионное обеспечение новых регионов он назвал приоритетом.

Чирков напомнил, что для тех граждан, которые потеряли свои документы, на территории новых субъектов действуют специальные комиссии, они рассматривают особые случаи и подтверждают стаж, в том числе на основании свидетельских показаний.

"Вот уже более тысячи, соответственно, заявлений было принято в новых регионах этими комиссиями и рассмотрены, что нам, конечно, помогает", - отметил руководитель Соцфонда.

Пенсии для жителей новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - назначаются по российским нормам с 1 марта 2023 года.

Сергей Чирков Социальный фонд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Гладков сообщил об обстрелах территорий семи районов Белгородской области за сутки

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

В российские школы вернут серебряные медали

В российские школы вернут серебряные медали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });