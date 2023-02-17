Путин подписал закон о выплате пенсий гражданам РФ в новых регионах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Он устанавливает особый порядок реализации прав на пенсионное и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 30 сентября 2022 г. на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или постоянно проживавших на территориях ДНР и ЛНР в период с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г. включительно, на территориях Херсонской области, Запорожской области в период с 24 февраля 2022 г. по 29 сентября 2022 г. включительно и выехавших за пределы указанных территорий в РФ, в том числе через территории третьих государств.

В соответствии с законом, с 1 марта 2023 года пенсии этим гражданам будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с законодательством РФ.

Гражданам, которым по состоянию на указанную дату пенсии, ежемесячные пенсионные выплаты установлены и выплачиваются в соответствии с законодательством, действовавшим на новых территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, при возникновении права на пенсию в соответствии с законодательством РФ предоставляется право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии или ежемесячной пенсионной выплаты.

Если при перерасчете размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты размер пенсии в соответствии с законодательством РФ не достигнет размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты, выплачиваемого на день, предшествующий дню такого перерасчета, к пенсии устанавливается доплата, предусматривает закон.

Сколько денег выделят на выплату пенсий

Объем расходов на выплату страховых пенсий в 2023 году (март-декабрь) оценивается в сумме 307 441,69 млн рублей, в 2024 году - 385 900,67 млн рублей, в 2025 году - 405 790,22 млн рублей.

Объем ассигнований федерального бюджета, передаваемый бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в 2023 году (март-декабрь) оценивается в сумме 13 967,68 млн рублей, в 2024 году - 17 407,66 млн рублей, в 2025 году - 18 344,66 млн рублей.

Финансовое обеспечение указанных расходов в 2023 году будет произведено за счет средств, зарезервированных в федеральном бюджете, говорится в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жителям новых регионов будут доступны все социальные гарантии, установленные для граждан России: "Жители новых регионов будут получать пенсии, выплаты на детей, другие социальные пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам".

Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя журналистам инициативу, отметил, что пенсионный возраст в новых регионах будет повышен до того уровня, который существует в России, "но повышаться он будет также поэтапно, как в Российской Федерации".

Что касается расчета пенсий в новых регионах, то здесь, по словам депутата, было принято решение, что в качестве средней цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними субъектах Федерации.

"Соответственно, для Донецкой и Луганской народных республик это 40 183 рубля (ориентир - Ростовская область), для Херсонской и Запорожской областей - 37 315 рублей (ориентир - Крым)", - отметил он.