Меры соцподдержки в новых регионах начнут действовать с 1 марта

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Социальный фонд России обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 1 марта, сообщает пресс-служба Минтруда.

"Уже сейчас граждане могут обращаться в отделения фонда за консультациями, начинать подготовку необходимых документов. С 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях",- сказал через пресс-службу министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Он напомнил, что некоторые федеральные меры поддержки доступны уже сейчас - например, выплата материнского капитала и единого пособия семьям с детьми.

С 1 марта жители новых регионов также смогут получать выплаты по обязательному социальному страхованию: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения регионов в состав Российской Федерации.

Так, в 2023 году расчетный период составит 3 месяца - с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года; в 2024 году будет взят период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, добавили в министерстве.

Для оформления пенсии жителям потребуется обратиться с заявлением в отделение Социального фонда по месту жительства. Помимо заявления им нужно предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж. Если у гражданина нет на руках подтверждающих стаж документов, можно будет представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией, пояснили в Минтруде.

Там напомнили, что с 1 марта общероссийские меры социальной защиты распространятся и на граждан с инвалидностью, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих и другие льготные категории граждан. При этом предусмотрены сохранные нормы: до момента назначения выплат по российскому законодательству, граждане смогут получать помощь, назначенную по старым правилам.