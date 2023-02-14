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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Госдума приняла закон о выплате пенсий гражданам России в новых регионах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Законопроект № 286249-8 вводит особый порядок выплаты пенсий и социальных пособий гражданам России, постоянно проживавших по состоянию на 30 сентября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или постоянно проживавших на территориях ДНР и ЛНР в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года включительно, на территориях Херсонской области, Запорожской области в период с 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2022 года включительно и выехавших за пределы указанных территорий в Россию, в том числе через территории третьих государств.

В соответствии с этим законом, с 1 марта 2023 года этим гражданам пенсии будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с российским законодательством.

Гражданам, которым по состоянию на указанную дату пенсии, ежемесячные пенсионные выплаты установлены и выплачиваются в соответствии с законодательством, действовавшим на новых территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, при возникновении права на пенсию в соответствии с законодательством РФ предоставляется право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии или ежемесячной пенсионной выплаты.

Если при перерасчете размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты размер пенсии в соответствии с российским законодательством не достигнет размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты, выплачиваемого на день, предшествующий дню такого перерасчета, к пенсии устанавливается доплата, предусматривает закон.

При установлении одновременно двух и более пенсий в соответствии с законодательством России доплата устанавливается к страховой пенсии либо к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, установленной в соответствии с законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". Указанная доплата, установленная к страховой пенсии, подлежит ежегодной индексации, говорится в законе.

При обращении за назначением пенсий и иных выплат, устанавливаемых к пенсии, в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно пенсия и выплата будут назначены с 1 марта 2023 года, но во всех случаях не ранее, чем со дня возникновения права на нее.

Ущемления пенсионных прав граждан не произойдет, заверили авторы законопроекта в пояснительной записке. Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными органами.

Если у гражданина отсутствует возможность подтвердить периоды работы и размер заработка, имевшие место на указанных территориях, документами, выданными работодателями или соответствующими государственными органами, такие периоды и размер заработка могут быть установлены на основании решения межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав граждан, говорится в пояснительной записке к закону.

В документах к закону предусматривается, что с 1 марта 2023 г. размеры пенсий, ежемесячных пенсионных выплат будут пересчитаны около 1,73 млн человек, из которых порядка 1,61 млн человек будет установлена страховая пенсия и 0,12 млн человек - пенсия по государственному пенсионному обеспечению.

Объем расходов на выплату страховых пенсий в 2023 году (март-декабрь) оценивается в сумме 307 441,69 млн рублей, в 2024 году - 385 900,67 млн рублей, в 2025 году - 405 790,22 млн рублей.

Объем ассигнований федерального бюджета, передаваемый бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в 2023 году (март-декабрь) оценивается в сумме 13 967,68 млн рублей, в 2024 году - 17 407,66 млн рублей, в 2025 году - 18 344,66 млн рублей.

Финансовое обеспечение указанных расходов в 2023 году будет произведено за счет средств, зарезервированных в федеральном бюджете, говорится в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жителям новых регионов будут доступны все социальные гарантии, установленные для граждан России: "Жители новых регионов будут получать пенсии, выплаты на детей, другие социальные пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам".

Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя журналистам эту инициативу, отметил, что пенсионный возраст в новых регионах будет повышен до того уровня, который существует в России, "но повышаться он будет также поэтапно как в Российской Федерации".

"У нас пенсионный возраст повышается в год по полгода, поэтому, когда некоторые ваши коллеги говорят, что у нас сейчас пенсионный возраст для мужчин - 65 лет и для женщин - 60, они говорят неверно. Пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет достигнут в 2028 году, а для лиц, которые проживают на новых территориях, - в 2032 году", - сказал Исаев.

Что касается расчета пенсий в новых регионах, то здесь, по словам депутата, было принято решение, что в качестве средней цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах.

"Соответственно, для Донецкой и Луганской народных республик это 40 183 рубля (ориентир - Ростовская область), для Херсонской и Запорожской областей - 37 315 рублей (ориентир - Крым)", - отметил он.

Госдума ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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