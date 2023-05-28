Дрон упал в Красноармейском районе Краснодарского края

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин в воскресенье в своем телеграм-канале сообщил о падении неустановленного беспилотника на полях одного из предприятий.

"Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО "Кубрис". Пострадавших нет", - написал он.

Васин отметил, что на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия.