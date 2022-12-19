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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" завершил освоение серийного производства автоматов АК-15 и АК-19 под патроны 7,62х39 и 5,56х45 соответственно на базе 5,45-мм автомата АК-12, сообщила пресс-служба компании.

Там отметили, что эти работы велись "в интересах различных заказчиков".

7,62 мм автомат Калашникова АК-15 - образец индивидуального стрелкового оружия личного состава подразделений спецназначения Вооруженных сил и других федеральных органов исполнительной власти. АК-15 входит в состав экипировки военнослужащего "Ратник".

5,56 мм автомат Калашникова АК-19 - новейший экспортный образец автомата Калашникова, разработанный под патрон 5,56х45 мм, который принят на вооружение в странах НАТО и широко распространен в мире.

Калашников АК-15 АК-19 Ратник НАТО
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