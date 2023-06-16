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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Мантуров заявил о наращивании российским ОПК усилий по производству дронов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс наращивает усилия по производству беспилотников, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В частности, это беспилотники", - сказал Мантуров "Интерфаксу", отвечая на вопрос, по каким направлениям планируется нарастить усилия, чтобы ликвидировать нехватку современных вооружений.

"Это активно развивается, и много запросов, и мы сейчас сконцентрируемся на этом направлении и будем его максимально развивать", - отметил он.

Денис Мантуров Минпромторг
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