Мантуров заявил о наращивании российским ОПК усилий по производству дронов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс наращивает усилия по производству беспилотников, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В частности, это беспилотники", - сказал Мантуров "Интерфаксу", отвечая на вопрос, по каким направлениям планируется нарастить усилия, чтобы ликвидировать нехватку современных вооружений.

"Это активно развивается, и много запросов, и мы сейчас сконцентрируемся на этом направлении и будем его максимально развивать", - отметил он.