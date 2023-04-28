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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

"Калашников" запускает серийное производство бронеодеял для защиты школ и больниц

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт стали ("НИИ стали", концерн "Калашников") начал серийное производство противоосколочных одеял для защиты объектов массового скопления людей, первая партия будет готова в мае, сообщила пресс-служба "Калашникова".

"Небольшой вес одеяла и достаточная площадь позволяет применять его для защиты людей в домах, автомобилях и индивидуально, при попадании человека в зону боевых действий, - говорится в сообщении. - Одеяло останавливает до 90% осколков образующихся при подрыве мин, снарядов, самодельных взрывных устройств".

Противоосколочное одеяло позволит защитить объекты массового скопления людей - больницы, школы, предприятия и вокзалы, считают в компании.

Первая партия бронеодеял будет отгружена в середине мая.

Калашников НИИ стали
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