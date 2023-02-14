Законопроект о новом типе мелиорации земель принят Думой в I чтении

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в действующем законодательстве новый вид мелиорации земель - фитомелиорацию. Необходимость принятия закона связана с глобальным потеплением, из-за которого происходит опустынивание земель в целом ряде регионов РФ, где производится более 70% сельскохозяйственной продукции.

Документ (№212731-8) был внесен в парламент в октябре 2022 г. Народным собранием Республики Дагестан и позже получил положительный отзыв правительства.

Согласно действующему ФЗ "О мелиорации" есть пять типов мелиорации земель, в зависимости от характера проводимых мероприятий: гидромелиорация (улучшение заболоченных или наоборот – засушливых земель); агролесомелиорация (использование защитных свойств лесов); культуртехническая мелиорация (расчистка земель, раскорчевка); химическая мелиорация (например, известкование, фосфорирование почв). Планирование мелиорации земель проводится Минсельхозом.

Принятый в первом чтении законопроект вводит новый тип мелиорации - фитомелиорацию. Это улучшение качества почвы через выращивание на ней определенной растительности (мелиоративно-кормовых насаждений).

"В последние годы проблема деградации сельскохозяйственных угодий – пастбищ становится актуальной в связи с прогрессированием процессов опустынивания этих земель. Засушливый климат, а также нарастающие техногенные факторы способствуют деградации травостоя, ускоренному развитию ветровой эрозии и процессов опустынивания с образованием передвижных песков и обширных очагов опустынивания", - говорится в пояснительной записке.

Авторы документа приводят статистику, согласно которой в РФ процессами опустынивания и деградации охвачена территория площадью более 100 млн гектаров, в том числе Республика Калмыкия - 4,4 млн га, Республика Дагестан - 2,4 млн га, Чеченская Республика - 1,5 млн га, Ставропольский край - 2,1 млн га, Астраханская область - 1,3 млн га, Волгоградская область - 1,4 млн га, Ростовская область - 800 млн га, Саратовская область - 2,2 млн га, Алтайский край (Кулундинская степь) - 6,1 млн га, Республика Тыва (равнинные территории) - 2,6 млн га. "Всего 35 субъектов РФ. На этих территориях проживает около половины населения страны и производится более 70 % сельскохозяйственной продукции РФ", - отмечают авторы законопроекта.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.