Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 367060-8 о создании в стране социального банковского вклада, его максимальный размер составит 50 тысяч рублей, процентная ставка - не ниже ставки ЦБ плюс 1 п.п., проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не подлежат капитализации.

Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

"Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей. Внесение денежных средств в иностранной валюте на счет по договору социального банковского вклада не допускается", - говорится во внесенном законопроекте.

Размер процентной ставки по социальному вкладу не может быть менее действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России (сейчас 7,5%) плюс 1 п.п. При этом выплата процентов по договору социального банковского вклада должна ежемесячно переводиться на другой счет, отличный от социального, то есть проценты не будут подлежать капитализации.

Договор заключается только в электронной форме с использованием портала Госуслуг с банком, включенным в систему страхования вкладов. Открыть вклад сможет только гражданин - получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Кредитная организация не вправе отказаться от заключения договора социального банковского вклада с гражданином. Гражданин не вправе иметь более одного действующего договора социального банковского вклада. Заключение договора социального банковского вклада в пользу третьего лица не допускается. Договор социального банковского вклада заключается на срок, не превышающий одного года, с возможностью его пролонгации на такой же срок.

Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета. Требования к сторонам его открытия такие же, как для социального вклада: банк-участник ССВ с одной стороны и гражданин, сведения о котором содержатся в социальной системе с другой. При этом в договоре социального счета убирается планка максимального размера размещения в 50 тысяч рублей и допускается капитализация процентов, так как они не должны будут перечисляться на другой счет. При этом уточняется, что банк начисляет проценты на остаток денежных средств на социальном банковском счете в размере до 50 тысяч рублей - по ставке не менее ключевой ставки ЦБ минус 1 п.п., а на остаток денежных средств в размере, превышающем 50 тысяч рублей - по ставке, которая будет прописана в договоре социального банковского счета.

Кредитная организация не вправе взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, а также за совершение операций по нему, но в пределах 15 тысяч рублей в месяц.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

В законопроекте уточняется, что договор социального банковского счета или вклада с 1 июля 2024 года должен быть подписан гражданином простой электронной подписью, а с 1 июля 2027 года усиленной электронной подписью.

"Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит создать механизм обеспечения гарантированного дохода по счетам и вкладам малообеспеченных граждан", - считают авторы.

Как сообщалось, ЦБ в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке, при этом еще в начале года предполагалось, что максимальный размер вклада составит 100 тысяч рублей.