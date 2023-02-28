Глава ВТБ предложил запустить софинансируемые государством "детские" депозиты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить линейку банковских депозитов за счет запуска софинансируемых государством "детских" депозитов, которые могли бы стать дополнительным источником "длинных" денег в экономике.

Он сказал это на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Согласно опросам, почти две трети россиян не имеют сбережений. Многие из них - молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке. Для них могут быть созданы привлекательные и доступные продукты. В частности, считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством "детских депозитов". При рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его на ту же сумму, что и родители", - предложил Костин.

Он указал, что подобные практики успешно применяются за рубежом. К примеру, в Сингапуре программа "детских" депозитов действует дополнительно к выплатам, аналогичным материнскому капиталу. Средства с депозита могут использоваться на цели, связанные с детьми (образование, лечение и другие).

Предложение ВТБ предполагает, что срок такого вклада будет устанавливаться индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребенка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора, но только при условии целевого использования средств в интересах ребенка с документальным подтверждением - например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.

Софинансирование взносов - не единственный вариант возможной поддержки "детского депозита" со стороны государства. Другими инструментами господдержки могут стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот, например, снятие налогового бремени с процентов по депозиту или предоставление налоговых вычетов на средства, внесенные на вклад родителями. Кроме того, в качестве дополнительных мер поддержки может применяться 100%-ное покрытие суммы депозита в системе страхования вкладов, а также снижение либо обнуление размера страховой выплаты для банков по этому продукту. Конкретные условия и параметры в случае запуска "детских вкладов" будут устанавливаться регулятором.

Костин также поддержал инструмент безотзывных депозитов, создание которого сейчас обсуждают Минфин и ЦБ.

Банк России также обсуждает вопрос запуска вклада для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке. Такие инструменты, в частности, распространены во Франции и Бельгии. В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов.

Согласно поправкам, с которыми ознакомился "Интерфакс", в России открывать такие социальные вклады и счета смогут физлица - получатели мер социальной поддержки, сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Социальные банковские продукты будут предоставляться на срок не более года и могут быть пролонгированы на такой же срок при условии, что клиент остается получателем мер социальной поддержки.

Максимальный размер средств на вкладе не сможет превышать 100 тысяч рублей, при этом вносить на депозиты можно будет только средства в рублях. Доходность по такому вкладу должна быть не ниже уровня ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. Датой вступления в силу закона указано 1 июля 2024 года, системно значимые банки будут обязаны обеспечить открытие социальных счетов и вкладов с этой даты, остальные кредитные организации - не позднее 1 июля 2025 года.