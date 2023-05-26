Путин пообещал скорое завершение декриминализации уголовного законодательства для бизнеса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Работа по декриминализации законодательства в части предпринимательской деятельности будет завершена в ближайшее время, заявил на встрече с участниками "Деловой России" президент Владимир Путин.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году были озвучены инициативы по декриминализации уголовного законодательства.

"Уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей, предложений и выйти на итоговые решения. Правительство этим активно занимается, и в ближайшее время работа будет доведена до логического конца", - сказал он.

"Мы с вами в феврале прошлого года обсуждали отказ от уголовного преследования по неуплате налогов и других платежей, если задолженность полностью погашена. Также затронули тогда и сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям. Здесь было непросто найти компромисс, однако такая работа проведена, соответствующие федеральные законы подписаны в марте текущего года и уже вступили в силу", - сказал президент.

Путин также напомнил, что при участии деловых кругов началась работа по снижению административной нагрузки на бизнес.

Он пообещал продолжить работу в этом направлении, учитывая, в первую очередь, мнение предпринимателей и действуя в их интересах.