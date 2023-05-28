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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Десять природных пожаров на площади более 16 тыс. га ликвидировали в Свердловской области

Десять природных пожаров на площади более 16 тыс. га ликвидировали в Свердловской области
Всероссийские командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров, Свердловская область
Фото: URA.RU/TASS

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области за сутки потушили десять природных пожаров, площадь возгораний сократилась в пять раз, сообщает департамент информполитики региона.

Пожары потушены на общей площади более 16,1 тысячи га, говорится в сообщении.

Возгорания потушены в Махневском муниципальном образовании, Ирбитском районе, Серовском, Сысертском и Артемовском городских округах.

В регионе действуют 19 природных пожаров, их площадь составляет 3 тыс. га. Из них восемь возгораний на площади 841 га локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники.

Свердловская область лесные пожары
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