Десять природных пожаров ликвидировали в Свердловской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Свыше десяти природных пожаров продолжают действовать в Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.

"По данным на 8:00 29 мая, в Свердловской области действует 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тыс. гектаров, из них локализовано 7 пожаров на площади 439 гектаров. Специалисты за 28 мая, ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 534 гектара", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что ликвидированы возгорания около Асбеста, Свободного, Талицы, Тугулыма, Гарей. Локализованы пожары возле Махнево, Сухого Лога, Березовского и Верхотурья.

Борьбу с огнем в лесах ведут более 700 человек и 80 единиц спецтехники.