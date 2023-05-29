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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Десять природных пожаров ликвидировали в Свердловской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Свыше десяти природных пожаров продолжают действовать в Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.

"По данным на 8:00 29 мая, в Свердловской области действует 13 природных пожаров на общей площади 2,8 тыс. гектаров, из них локализовано 7 пожаров на площади 439 гектаров. Специалисты за 28 мая, ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 534 гектара", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что ликвидированы возгорания около Асбеста, Свободного, Талицы, Тугулыма, Гарей. Локализованы пожары возле Махнево, Сухого Лога, Березовского и Верхотурья.

Борьбу с огнем в лесах ведут более 700 человек и 80 единиц спецтехники.

Свердловская область
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