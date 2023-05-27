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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Как минимум 11 природных пожаров потушили в Свердловской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области за сутки потушили 11 природных пожаров, сообщает департамент информполитики региона.

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"Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за 26 мая удалось ликвидировать 11 природных пожаров на общей площади 5,2 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.

Возгорания потушены в Гаринском, Шалинском, Тугулымском городских округах, а также ЗАТО Свободный.

В настоящий момент на территории Свердловской области действуют 20 пожаров на общей площади 14,3 тысячи га, из них десять возгораний локализовано.

Как уточняет областное главное управление МЧС, угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Борьбу с огнём ведут более 900 человек, привлечено свыше 120 единиц техники, работает спецавиация, отмечает департамент информполитики региона.

Свердловская область МЧС
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