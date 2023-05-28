Несколько беспилотников нейтрализованы возле Ильского НПЗ на Кубани

Пострадавших нет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оперштаб Кубани сообщает о попытке приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов, они были нейтрализованы.

По информации ЕДДС Северского района, попытка была предпринята около 2 часов ночи с субботы на воскресенье, говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждений инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление было оперативно ликвидировано дежурными службами завода. Пострадавших нет.

Ильский НПЗ уже подвергался атаке беспилотников - 4 и 5 мая.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.