Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Воздушная установка повреждена после взрыва на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе района.

Как заявил собеседник агентства, авария локализована, ее причины выясняются.

Позднее в экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщили, что взрыв на Ильском НПЗ произошел в результате прилета беспилотника.

"В 09:10 мск в результате прилета БПЛА на Ильский НПЗ произошел взрыв на установке АТ-5 с последующим возгоранием", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба главного управления МЧС по региону сообщила, что на Ильском НПЗ ликвидировано возгорание.

"Сообщение о возгорании на Ильском НПЗ поступило утром 5 мая. Пожар ликвидировали в 9:00 мск еще до прибытия подразделений МЧС России на площади 60 кв. м", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Оперштаб региона заявил об эвакуации сотрудников НПЗ. "Пострадавших нет. Угрозы загрязнения воздуха нет", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были задействованы 19 единиц техники и 51 человек.

Ранее на этой неделе сообщалось, что на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Как заявили "Интерфаксу" в экстренных службах региона, пожар на заводе произошел в результате атаки, предположительно, трех беспилотников.

"В ночь на 4 мая в поселке Ильский на территории местного НПЗ произошло три взрыва, предположительно беспилотников, обломки которых вскоре были обнаружены", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате один резервуар был разрушен, на втором произошло возгорание.