Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики.

"Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что высоко ценит личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и создания на территории Турции газового хаба", - говорится в тексте документа.

Эрдоган в воскресенье заявил, что одержал победу на выборах главы государства. По результатам обработки более 98,8% бюллетеней Эрдоган получает 52,1% голосов. Его оппонент, оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу набирает 47,9% голосов.