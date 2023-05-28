Эрдоган лидирует с 53% голосов после подсчета более 80% бюллетеней

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему опережает лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов, свидетельствуют результаты подсчета 82% бюллетеней.

Согласно этим данным, Эрдоган получает 53,4% голосов, Кылычдароглу - 46,6%.

Отмечается, что нынешний глава государства лидирует, в частности, в Анкаре и в регионах, пострадавших от сильного землетрясения, которое произошло в феврале этого года.

Голосование на втором туре выборов президента в Турции официально завершилось в 17:00 местного времени (совпадает с московским).