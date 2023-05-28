Эрдоган набрал 57% голосов по итогам обработки более 40% бюллетеней
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 57% голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты обработки более 40% бюллетеней.
Его оппонент Кемаль Кылычдароглу пока что получает 42,9% голосов.
Турецкие СМИ отмечают, что явка избирателей составила 84,7%.
Голосование на втором туре президентских выборов в Турции официально завершилось в 17:00 местного времени (совпадает с московским).