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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Эрдоган набрал 57% голосов по итогам обработки более 40% бюллетеней

Эрдоган набрал 57% голосов по итогам обработки более 40% бюллетеней
Фото: Ed Ram/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 57% голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты обработки более 40% бюллетеней.

Его оппонент Кемаль Кылычдароглу пока что получает 42,9% голосов.

Турецкие СМИ отмечают, что явка избирателей составила 84,7%.

Голосование на втором туре президентских выборов в Турции официально завершилось в 17:00 местного времени (совпадает с московским).

Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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