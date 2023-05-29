Кремль ждет сохранения темпов реализации российско-турецких проектов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что при новом сроке президентства Реджепа Тайипа Эрдогана высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе по созданию энергетического хаба, сохранится.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили на брифинге, может ли победа Эрдогана на выборах повлиять на ускорение реализации совместных проектов России и Турции, в том числе по созданию энергетического хаба.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", - ответил он.

Также он сказал, что пока в графике Владимира Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом, но подобные беседы "согласуются максимально оперативно".

"Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - добавил Песков.

На вопрос, прорабатывается ли возможность личной встречи двух президентов, он ответил, что "так или иначе в какой-то перспективе она тоже обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет".

Пескова также спросили, может ли Путин поехать на инаугурацию Эрдогана. Он ответил, что не слышал, чтобы в Турции было предусмотрено приглашение на это мероприятие иностранных лидеров.

После того, как Пескову процитировали официального представителя президента Турции Ибрагима Калына о том, что Анкара собирается пригласить на инаугурацию иностранных лидеров, он предложил дождаться такого приглашения.