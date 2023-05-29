Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Кремль ждет сохранения темпов реализации российско-турецких проектов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что при новом сроке президентства Реджепа Тайипа Эрдогана высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе по созданию энергетического хаба, сохранится.

В миреИзбирком Турции подтвердил победу Эрдогана на президентских выборахЧитать подробнее

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили на брифинге, может ли победа Эрдогана на выборах повлиять на ускорение реализации совместных проектов России и Турции, в том числе по созданию энергетического хаба.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", - ответил он.

Также он сказал, что пока в графике Владимира Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом, но подобные беседы "согласуются максимально оперативно".

"Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - добавил Песков.

На вопрос, прорабатывается ли возможность личной встречи двух президентов, он ответил, что "так или иначе в какой-то перспективе она тоже обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет".

Пескова также спросили, может ли Путин поехать на инаугурацию Эрдогана. Он ответил, что не слышал, чтобы в Турции было предусмотрено приглашение на это мероприятие иностранных лидеров.

После того, как Пескову процитировали официального представителя президента Турции Ибрагима Калына о том, что Анкара собирается пригласить на инаугурацию иностранных лидеров, он предложил дождаться такого приглашения.

В Турции выбрали президента

9
Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срокОппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержкуПрезидент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой РеспубликиПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страныЭрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", - добавил президент Турции.Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической аренеПремьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок
Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок
Турция Дмитрий Песков Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Ибрагим Калын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин выступил против приема гуманитариев в магистратуру на инженерные специальности

В Москве эвакуировали Исторический музей из-за угрозы взрыва

Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково"

Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково"

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября составит 16,3 млн т

Американская TJX Companies продала свою долю в сети Familia

Минпромторг готовит изменения в системе балльной оценки локализации в автопроме

Минпромторг готовит изменения в системе балльной оценки локализации в автопроме

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под давлением разнонаправленных факторов

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под давлением разнонаправленных факторов

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Что произошло за день: воскресенье, 28 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });