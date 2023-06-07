Глава Минэнерго считает, что пора ускорить организацию газового хаба в Турции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сроки организации газового хаба в Турции пока не зафиксированы, но работа уже идет, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", - добавил он.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создать на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Турция планировала в феврале обсудить создание такого хаба с потенциальными странами-участницами, но соответствующая конференция была отложена в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны.

В марте пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в таких сложных проектах, как создание газового хаба, сдвиги по срокам неизбежны, но заверил, что российская сторона намерена продолжать работать над его реализацией.