Суд вновь прекратил дело в отношении экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) по ходатайству защиты прекратил уголовное дело в отношении бывших сотрудников ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина и Артема Кисличенко и назначил им штрафы, сообщает пресс-служба суда.

"Уголовное дело в отношении подсудимых прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а именно: Воеводину в размере 90 тыс. рублей, а Кисличенко - 70 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным суда, причиненный ущерб предприятию возмещен. Кроме того, подсудимые направили потерпевшей стороне письменные извинения.

Ранее сообщалось, что Воеводин обвинялся в заключении невыгодного контракта на поставку ильменитового концентрата, в результате чего корпорации "ВСМПО-Ависма" был причинен ущерб на сумму более 43,6 млн рублей.

Ему инкриминировалась часть 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а Кисличенко – часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).

Адвокат Воеводина Павел Лапшов воздержался от комментариев. В пресс-службе "ВСМПО-Ависмы" "Интерфаксу" также не прокомментировали ситуацию.

Кроме того, в 2021 году этот же суд уже рассматривал дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) в отношении Воеводина, оно также было прекращено, подсудимому был назначен судебный штраф в размере 80 тыс. рублей.

Тогда Воеводин обвинялся в том, что, являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", "в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации". Согласно материалам дела, он обеспечил отчуждение титановой стружки, принадлежавшей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

Воеводин, возглавлявший "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" – производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.