Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

Он также предложил разрешить проверки компаний только профильным ведомствам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил отменить любые проверки в отношении бизнеса, который не представляет никакой угрозы и рисков для граждан и окружающей среды, и ограничиваться профилактическими мерами.

"Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять, - сказал он на ПМЭФ. - Ни в плановом, ни во внеплановом порядке. Достаточно профилактических мероприятий".

Путин обратился при этом к присутствующему на заседании президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну и предложил перенять этот опыт.

"Господин президент, вот мы в результате практической работе в экономике, с бизнесом приходим к таким решениям. Но, может быть, и для вашей страны вы что-то найдете полезного из нашей жизни, нашей практики. И в следующем году мы оценим то, что я сейчас предлагаю, и как это будет действовать. Я полагаю, что достаточно ограничиться профилактическими мерами, - сказал российский лидер.

"Мы и дальше продолжим работу по снижению административного давления на предпринимателей", - заверил Путин.

Он напомнил, что в стране продолжает действовать мораторий на внеплановые проверки всего российского бизнеса, а для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года.

В результате, отметил Путин, в прошлом году по всей стране было проведено 339 тысяч проверок, что на 20% меньше, чем в короновирусном 2020 году, и почти в пять раз меньше, чем в 2019 году. "Это неплохой показатель", - констатировал глава государства.

Он также попросил правительство, прокуратуру и МВД закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение.

"Предприниматели говорят, что теперь вместо контрольно-надзорных органов (с проверками) стали приходить правоохранительные. Причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут. Возможно, где-то это и оправдано, но, по сути, что происходит: происходит подмена понятий, проверок. Говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят", - сказал Путин.

По его словам, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе предпринимателей.

Путин подчеркнул, что проверки, там, где они остаются, "должны проводиться только профильными ведомствами".

"Прошу правительство вместе с генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение", - сказал президент.