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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В Сочи в июне будет подписано соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Подписание соглашения о свободной торговле услугами ожидается на заседании совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 8 июня в Сочи, сообщил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его слова приводит "БелТА".

"Главный вопрос, который сегодня будут обсуждать постоянные полномочные представители, - подготовка уже на завершающем этапе к очередному заседанию совета глав правительств стран СНГ, которое состоится 8 июня в городе Сочи по предложению российской стороны. В повестке дня предстоящего заседания совета глав правительств - 15 вопросов. Они все готовы уже для рассмотрения. И самый главный, конечно, пункт повестки дня - соглашение о свободной торговле услугами", - рассказал генсек СНГ.

"В течение последнего года очень активно работали эксперты, представители стран содружества на высоком уровне, на уровне министров экономики собирались несколько раз, - продолжил Лебедев. - И мы очень надеемся, что соглашение о свободной торговле услугами будет подписано. По крайней мере, у нас такая надежда есть, и основания для этого есть".

По его словам, главы правительств в Сочи обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества.

"Целый ряд вопросов будет. В частности, будет утверждена концепция промышленной кооперации стран СНГ. Это очень важный вопрос. Потому что наши экономики, наши промышленные предприятия очень тесно связаны друг с другом. Идут взаимные поставки комплектующих, многие изделия, которые производятся на пространстве СНГ, - это продукт коллективных усилий стран содружества. Поэтому эта концепция промышленной кооперации стран СНГ очень важна для нас", - уточнил Лебедев.

Также в Сочи будет рассмотрен ряд кадровых вопросов.

СНГ Сергей Лебедев Сочи
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