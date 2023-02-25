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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Заседание Совета постпредов СНГ пройдет 28 февраля в Минске

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств в Минске 28 февраля состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

"Планируется, что в заседании примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что на встрече постпреды обсудят деятельность Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах - участниках Содружества в 2021-2022 годах.

"Члены СППП также намерены рассмотреть предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 7 июня в Сочи", - добавили там.

СНГ Минск
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