Путин проведет в Санкт-Петербурге неформальную встречу лидеров стран СНГ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге проведет традиционную предновогоднюю неформальную встречу лидеров государств - стран СНГ.

Главы государств пробудут в Санкт-Петербурге два дня, основным из которых будет понедельник. Во вторник у них запланирован рабочий завтрак.

Неформальные саммиты СНГ, которые президент РФ собирает в конце года, уже стали традицией. На нынешнюю встречу Путин пригласил лидеров во время заседания Высшего Евразийского экономического Совета 9 декабря в Бишкеке.

Помимо общения в многостороннем формате, у лидеров в Санкт-Петербурге будет возможность обсудить и двусторонние вопросы.

В частности, во встрече примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее армянская сторона не исключала, что оба лидера пообщаются до конца года, хотя дату и место не уточняла.

Вместе с тем, не смотря на возможность, "на полях" саммита не планируется трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна.

"Они (президент Азербайджана и премьер-министр Армении) будут (в Петербурге), но встреча на троих не предусмотрена", - сказал накануне "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В последний раз Путин, Алиев и Пашинян встречались в трехстороннем формате в конце октября в Сочи.