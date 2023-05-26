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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 30 мая в Минске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей стран-участниц Содружества Независимых Государств при уставных и других органах организации состоится 30 мая в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

"В заседании примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Постпреды намерены обсудить ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств СНГ, которое намечено на 8 июня в Сочи", - говорится в сообщении пресс-службы исполкома.

Отмечается, что проект повестки дня встречи насчитывает 15 пунктов. "Члены СГП (Совет глав правительств - ИФ) обменяются мнениями по теме экономического взаимодействия в Содружестве, рассмотрят проекты Концепции развития промышленной кооперации и Комплекса мер по ее реализации до 2030 года, подпишут соглашения о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки и по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке, примут решение об учреждении Спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья, утвердят список молодежных столиц СНГ на ближайшие три года", - уточнили в пресс-службе.

"Кроме того, постоянные полномочные представители рассмотрят предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут осенью в Бишкеке", - добавили там.

СНГ Сергей Лебедев
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