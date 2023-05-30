КС запретил обязывать муниципалитеты убирать нелегальные свалки на госземлях за свой счет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону нормы, позволяющие требовать с муниципалитетов оплатить расчистку нелегальных свалок твердых коммунальных отходов на землях в госсобственности, когда свалка возникла не по вине муниципалов и собственник отходов не определен.

Об этом говорится в постановлении на сайте суда. Оно вынесено по итогам рассмотрении жалобы администрации Новосибирского района Новосибирской области и муниципальных властей города Кодинска Красноярского края на действующий порядок ликвидации незаконных свалок.

Спор между муниципалитетом Кодинска и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Автотранспортное предприятие" начался в 2020 году. Регоператор расчистил от мусора участок на территории городского поселения и потребовал за это 324 тысячи рублей. Суды согласились, что ликвидировать нелегальную свалку должна была местная администрация, которая уполномочена законодателем распоряжаться государственными землями.

Должных мер для очистки территории у села Боровое не приняла и администрация Новосибирского района Новосибирской области: по иску прокурора суды обязали местную администрацию ликвидировать свалку на участке, относящемся к землям сельхозназначения.

Заявители оспаривали ряд положений федеральных законов "О введении в действие Земельного кодекса РФ", "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", "Об охране окружающей среды", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об отходах производства и потребления", а также Правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

Они выступили против возложения на органы МСУ городских поселений и муниципальных районов ответственности за содержание государственных земель. Муниципалитеты не согласны, что их обязывают расчищать незаконные свалки ТКО на землях, не находящихся в их собственности, так как при этом государство, по их мнению, не передает им необходимых для этого материальных и финансовых средств и произвольно смешивает понятия "собственник земельного участка" и "лицо, уполномоченное на распоряжение земельным участком".

Конституционный суд согласился, что нормы не соответствуют Основному закону.

КС указал, что система обращения с отходами в России построена на взаимодействии и участии в ней всех трех уровней власти, однако принадлежность и объем полномочий по расчистке несанкционированных свалок на землях в границах муниципалитетов, но не находящихся в их собственности, четко не определены.

Так, муниципалитеты обладают малым объемом полномочий в этой сфере, например, в части проведения проверок или вынесения предписаний, подчеркнул КС, а на практике именно они несут ответственность за содержание земель в пределах МО, даже если госсобственность на эти земли не разграничена.

"Отсутствуют действенные механизмы финансирования соответствующих мероприятий, учитывающие размер свалки (объем накопленных отходов), требуемые для ее ликвидации капиталовложения, доходы бюджета муниципального образования, ликвидность земельного участка, наличие либо отсутствие возможности предоставить его в пользование на инвестиционных условиях и прочие факторы", - говорится в постановлении.

КС указал на дисбаланс, в силу которого на органы МСУ возлагается "безусловная обязанность по ликвидации за счет средств местного бюджета мест несанкционированного размещения ТКО", чей собственник неизвестен, на земельных участках в госсобственности или на тех, госсобственность на которые не разграничена, "притом, что не обеспечено справедливое и гарантированное софинансирование Российской Федерацией или ее субъектом исполнения органами МСУ указанной обязанности".

Конституционный суд полагает, что "органы местного самоуправления не могут и не должны нести всю полноту ответственности за ликвидацию" подобных свалок, если при этом не установлено, что наличие полигона стало следствием умышленных неправомерных действий муниципалов.

Теперь законодателю надлежит определить принадлежность, распределение и источники финансирования полномочий по расчистке нелегальных свалок ТКО. До этого на местные власти может быть возложена такая обязанность, но при условии определения судом - исходя из обстоятельств конкретного дела - объема необходимого финансирования из федерального или регионального бюджета.

Если же муниципалитеты после провозглашения данного постановления КС исполнят такие судебные решения и расчистят свалки полностью за свой счет, то они имеют право на возмещение расходов за счет федерального или регионального бюджета.

Дела заявителей подлежат пересмотру.