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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Минприроды предупредили о риске переполнения свалок в 20 регионах РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие два-три года ожидается, что емкость свалок с отходами в 20 регионах России закончится, их мощности будут исчерпаны, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Большие риски в 20 регионах - Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области. Там мощности будут исчерпаны в ближайшие 2-3 года", - сказал Козлов в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос о том, в каких городах страны закончится емкость свалок в ближайшее время.

По его словам, в этих регионах до начала 2023 года также будут закрыты полигоны с отходами, работа которых в настоящее время временно разрешена.

В частности, Козлов сообщил, что пять районов в Краснодарском крае отвозят отходы на полигон, который уже истощается. "В свое время не приняли решение о замещении этих мощностей, не говоря уже о переработке. Сейчас составляем пошаговый график по утилизации. А ведь это курорты, на которые ездит вся страна", - сказал он.

Глава Минприроды отметил, что в настоящее время дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки, наблюдается уже в девяти регионах России, это Забайкалье, Камчатка, Красноярский край, Магаданская и Новосибирская области, Дагестан, Якутия, Чукотка и Севастополь.

В связи с этим "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) составил с регионами план действий. "Для каждого (региона) спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов", - заявил Козлов.

Министр выразил надежду на то, что губернаторы регионов отнесутся к этому трепетно, "потому что, если эта проблема захлестнет города, мало никому не покажется".

Минприроды

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