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Путин рассказал, сколько нелегальных свалок ликвидируют в 2021 году

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Шестьдесят опасных объектов накопленного вреда окружающей среде ликвидированы в России на сегодняшний день. Такие цифры привел президент РФ Владимир Путин.

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"Мы поставили задачу до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Уже закрыты 60 таких объектов. До конца года будут ликвидированы ещё шесть", - поделился он итогами в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что также закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов. "До конца текущего года нужно будет ликвидировать ещё 12", - заявил президент.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Ранее сообщалось, что почти все субъекты РФ полностью перешли на новые правила обращения с отходами.

Владимир Путин

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