Путин рассказал, сколько нелегальных свалок ликвидируют в 2021 году

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Шестьдесят опасных объектов накопленного вреда окружающей среде ликвидированы в России на сегодняшний день. Такие цифры привел президент РФ Владимир Путин.

"Мы поставили задачу до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Уже закрыты 60 таких объектов. До конца года будут ликвидированы ещё шесть", - поделился он итогами в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что также закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов. "До конца текущего года нужно будет ликвидировать ещё 12", - заявил президент.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта "Экология" стартовала в 2019 году. Основные задачи - добиться раздельного сбора мусора, организовать его переработку, решить проблему с несанкционированными свалками, значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Ранее сообщалось, что почти все субъекты РФ полностью перешли на новые правила обращения с отходами.