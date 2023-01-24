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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Более 50 свалок будут ликвидированы в российских городах до конца года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более полусотни нелегальных свалок планируется ликвидировать в черте российских городов до конца текущего года, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"В рамках федерального проекта "Чистая страна" мы уже разобрались с 58 свалками в границах городов и 74 наиболее опасными объектами накопленного вреда. До конца 2023 года планируем избавиться еще от 53 свалок и четырех наиболее опасных объектов. Итого мы ликвидируем 58% несанкционированных свалок в черте российских городов и 89% опасных объектов накопленного вреда, отраженных в проекте", - сообщил Козлов.

Он отметил, что в общей сложности "в России выявлено порядка 2,9 тыс. несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда - это шламонакопители, хвостохранилища обогатительных фабрик, объекты химического производства".

Александр Козлов Минприроды
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