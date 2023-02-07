Apple исполнила предписание ФАС, выданное по жалобе "Лаборатории Касперского"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Корпорация Apple в полном объеме исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы, выданное в 2020 году после расследования, проведенного по жалобе "Лаборатории Касперского", сообщил регулятор.

Антимонопольное разбирательство в отношении Apple началось в августе 2019 года по жалобе о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В 2020 году ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений. Ведомство обязало корпорацию удалить из своей документации положения, которые дают компании право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore.

Apple пыталась через суд оспорить решение ФАС, а также постановление о наложении штрафа в $12 млн, но суд поддержал позицию ведомства.

"В конце 2022 года в службу поступила информация от компании Apple об исполнении выданного службой в 2020 году предписания. ФАС России проанализировала информацию и пришла к выводу о его надлежащем исполнении в полном объеме", - сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, с октября 2022 года Apple ввела дополнительное соглашение к Apple Developer Program License Agreement, исключающее применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков.

Кроме того, в очередной версии iOS 15 Apple доработала Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля, благодаря чему сторонние разработчики смогут расширить функционал своих приложений, чтобы они могли конкурировать с собственной разработкой Apple.