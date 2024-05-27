Комитет ГД одобрил поправки о наказании за распространение книг с данными о наркотиках

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об усилении уголовной и административной ответственности за распространение информации о наркотических средствах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Для правительственного законопроекта № 325715-8 это профильный комитет.

Законопроект вносит изменение в статью 6.13 КоАП. В предлагаемом варианте она предусматривает ответственность за распространение информации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также об аналогах наркотических средств и психотропных веществ с нарушением установленных законодательством требований.

Это повлечет, в частности, наложение штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Предусматривается также конфискация "продукции, явившейся предметом административного правонарушения".

Такое наказание предлагается ввести и за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Отмечается, что это коснется случаев, когда распространение такой информации нарушает требования, предусмотренные пунктом 21 статьи 46 закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах.

Если эти нарушения были совершены при помощи интернета, то это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Иностранцам за такие нарушения грозят штрафы от 5000 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток. В этих случаях также предлагается конфисковать продукцию, явившуюся предметом административного правонарушения.

В проекте закона указывается, что под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, понимается передача неопределенному кругу лиц информации, запрещенной к распространению пунктом 1 статьи 46 закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и статьей 4 закона от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации".

Еще один рассматриваемый Думой законопроект - № 325719-8 - вводит уголовную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (статья 6.13 КоАП) либо уже имеющим судимость за совершение данного преступления.

Это будет, в частности, наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Предусматривается, что все предлагаемые законодательные изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.