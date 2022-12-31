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Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов

Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением изменил Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильмы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь Минкультуры сможет привлекать экспертный совет по оценке фильмов, созданный при министерстве, для дополнительной оценки содержания картин на наличие запрещенной информации. Речь идет о сведениях о способах создания наркотиков и психотропных веществ или их прекурсоров, о пропаганде порнографии, насилия и жестокости, пропаганде нетрадиционных сексуальных предпочтений, педофилии и смене пола.

Решение совета будет носить рекомендательный характер и учитывается министерством при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдаче или об отзыве прокатного удостоверения.

Недавно в России были приняты новые законы, ужесточающие ответственность о запрете пропаганды ЛГБТ - уже без возрастных ограничений, запрете пропаганды педофилии, а также запрете демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков. В связи с принятием этих законов Минкультуры предложило не выдавать прокатное удостоверение фильмам, в которых есть материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола.

Минкультуры Правительство
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