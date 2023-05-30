Путин заявил, что система ПВО при атаке БПЛА на Москву сработала удовлетворительно

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Система ПВО сработала удовлетворительно при атаке беспилотников на Москву, но есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно", - сказал Путин, отвечая на вопрос гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Российский лидер прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на столицу и область в ходе посещения креативного пространства "Зотов".

"Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. Просто несопоставима территория нашей авиабазы Хмеймим и Москвы, огромного европейского мегаполиса", - сказал президент.

"Понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО в столице. Мы будем это делать", - подчеркнул Путин.

Он уверен, что Киев атаковал жилые здания Москвы и Подмосковья в ответ на российский удар по одному из центров принятия решений - штабу военной разведки Украины.

"Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки, по которому был нанесен удар два или три дня назад", - сказал он.

По словам Путина, "в ответ показательно киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям".

"Это, конечно, - явный признак террористической деятельности", - добавил он.

Также он заявил, что Киев провоцирует российскую сторону на действия зеркального характера.

"Меня беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: спровоцировать нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать", - сказал Путин.

Атака БПЛА

Утром 30 мая на Москву была произведена атака дронов. Часть из них причинила незначительные повреждения зданиям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из восьми украинских беспилотников три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом "Панцирь" в Подмосковье.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что "инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения".

В Московской области, по данным надзорного ведомства, "происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе".

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

В Следственной комитете России квалифицировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье как террористический акт.